Wall Street US-Börsen beenden Woche leicht im Plus – Anleger wetten auf geringere Zinserhöhungen

In den USA hoffen Anleger auf eine Verlangsamung der Zinserhöhungen. Daneben beflügelt eine Analyse der Deutschen Bank die Papiere einer großen Apotheken-Kette.

Die Teuerung in den USA war zuletzt nicht so stark ausgefallen wir erwartet. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Die Hoffnung auf ein langsameres Tempo bei den Zinserhöhungen in den USA hat US-Anleger zum Wochenschluss den zweiten Tag in Folge zugreifen lassen. Grund zum Optimismus bietet den Investoren der nachlassende Inflationsdruck. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Freitag 0,1 Prozent höher auf 33.749 Punkten. Der S&P 500 notierte 0,9 Prozent fester bei 3993 Zählern. Der Index der Technologiebörse Nasdaq<.IXIC gewann 1,9 Prozent auf 11.323 Punkte.

Es werde nun damit gerechnet, dass die Fed nicht so aggressiv handeln müsse wie in den vergangenen Wochen erwartet, sagte Marvin Loh, Analyst beim Vermögensverwalter State Street. Die US-Notenbank habe zwar keine andere Wahl, als die Zügel weiter anzuziehen, aber die Inflation steige nicht mehr, was darauf schließen lasse, dass das Ende des Zinserhöhungszyklus bevorstehen könnte.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen