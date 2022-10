Wall Street US-Börsen deutlich im Plus – Impfstoff-Hersteller gefragt

Der Dow Jones verzeichnet am letzten Handelstag der Woche Gewinne. Anleger hoffen auf ein gedrosseltes Tempo der geldpolitischen Straffung durch die US-Notenbank Fed.

Finanzwerte waren am Freitag gefragt. (Foto: AP) Wall Street

New York Mit Rückenwind von Firmenbilanzen haben die US-Börsen zum Wochenschluss zugelegt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte lag am Freitagmittag (Ortszeit) 1,8 Prozent höher bei 30.872 Punkten und steuerte auf seinen größten Wochengewinn seit Ende Juni zu. Der breiter gefasste S&P 500 kletterte um anderthalb Prozent auf 3722 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg um 1,3 Prozent auf 10.753 Punkte. Die Berichtssaison für das dritte Quartal verläuft bisher besser als befürchtet, was Analysten dazu veranlasste, die Gewinnerwartungen für S&P-500-Unternehmen auf 3,1 Prozent von zuvor 2,8 Prozent anzuheben.

