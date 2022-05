Wall Street US-Börsen drehen im Handelsverlauf ins Minus

Viele Anleger sind noch verunsichert und haben Experten zufolge kein Vertrauen in das Gewinnwachstum der Unternehmen. Zeitweise fallen die Indizes auf neue Jahrestiefs.

Die Nervosität an den Märkten ist hoch. (Foto: Reuters) Straßenschild an der Wall Street

New York Die Wall Street bricht ihren Erholungsversuch am Dienstag ab. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 fallen nach anfänglichen Gewinnen um jeweils ein halbes Prozent. Mit 32.085 Punkten, 11.570 Zählern und 3970 Stellen notieren sie so niedrig wie zuletzt vor mehr als einem Jahr.

„Erholungen werden von Investoren genutzt, um Bestände an Risikopapieren abzubauen, was wiederum neue Verkaufslawinen auslöst – ein typisches Merkmal von Rallys in einem Bärenmarkt“, sagt Analyst Konstantin Oldenburger vom Online-Broker CMC Markets. „Die meisten Anleger sind noch nicht bereit, Aktien wieder auf höheren Niveaus zu kaufen, da ihr Vertrauen in die Wirtschaft und das Gewinnwachstum der Unternehmen in den vergangenen Wochen zerstört wurde.“

Bei den Einzelwerten belastete ein überraschend hoher Quartalsverlust von 757,1 Millionen Dollar die Aktie von Peloton deutlich. Die Papiere des Fitnessgeräte-Herstellers fielen zeitweise um rund 14 Prozent. Der Umsatz schrumpfte den Angaben zufolge um 23,6 Prozent auf 96,3 Millionen Dollar. Außerdem warnte Firmenchef Barry McCarthy, dass die Kapitaldecke mit 879 Millionen Dollar für ein Unternehmen dieser Größe dünn sei. Einzelwerte im Fokus AMC: Der Erfolg von Kinofilmen wie „Batman" oder „Doctor Strange" hatten AMC zwischenzeitlich Auftrieb gegeben. Die Aktien der weltgrößten Kinokette fielen an der Wall Street am Dienstag jedoch zeitweise um rund sechs Prozent. Aufgrund höherer Ticketpreise hatte aber der Quartalsumsatz mit 785,7 Millionen Dollar über den Erwartungen gelegen, sagte Analyst James Goss vom Research-Haus Barrington. Der Verlust sei geringer ausgefallen als befürchtet.

Vroom: Geschäftszahlen über Markterwartungen und ein Führungswechsel bescheren Vroom einen kräftigen Kurssprung. Die Aktien des Online-Gebrauchtwagenhändlers steigen zeitweise um fast 15 Prozent. Der Quartalsumsatz lag den Angaben zufolge bei 923,8 Millionen Dollar und der Verlust bei 0,71 Dollar je Aktie. Außerdem beerbt der bislang für das operative Geschäft zuständige Tom Shortt den bisherigen Firmenchef Paul Hennessy mit sofortiger Wirkung. Biohaven: Ein 11,6 Milliarden Dollar schweres Übernahme-Angebot des Großaktionärs Pfizer beschert Biohaven den größten Kurssprung der Firmengeschichte. Die Titel des Anbieters von Migräne-Medikamenten steigen im US-Geschäft zeitweise um rund 70 Prozent auf 141,54 Dollar. Pfizer bietet den Angaben zufolge 148,50 Dollar je Biohaven-Aktie.