Wall Street US-Börsen drehen ins Minus – Dow Jones fällt auf 15-Monats-Tief

Die Leitindizes notieren auch am Freitag im Minus. Beim Bekleidungsdiscounter Ross droht der größte Tagesverlust der Firmengeschichte.

Sorgen vor Zinserhöhungen belasten die Wall Street. (Foto: AP) New Yorker Börse

New York Die Wall Street kann ihre Anfangsgewinne am Freitag nicht halten. Der US-Standardwerteindex Dow Jones verliert 0,8 Prozent und notiert mit 31.006 Punkten so niedrig wie zuletzt vor 15 Monaten. Auch der S&P500 und Nasdaq drehen ins Minus: Die Indizes notieren ein Prozent beziehungsweise 1,2 Prozent tiefer. Alle drei Indizes starteten mit einem Plus von etwa einem Prozent in den Handel.

Sam Stovall, Chef-Anlagestratege des Research-Hauses CFRA blickte skeptisch auf die anfänglichen Gewinne: „Die eigentliche Frage ist aber, ob die Gewinne bis zum Ende des Handelstages halten.“ Erleichterungsrallys seien in einem generellen Abwärtstrend nicht ungewöhnlich.

Für die anfänglichen Gewinne dürfte die Zinssenkung in China gesorgt haben. Peking senkte einen Referenzzins für Hypothekenkredite und schürte damit Hoffnungen auf eine Wiederbelebung der dortigen Konjunktur, die in den vergangenen Monaten durch Corona-Lockdowns in Mitleidenschaft gezogen worden war.

Einzelwerte im Fokus:

Ross: Wegen gekappter Gesamtjahresziele droht den Aktien des Bekleidungsdiscounters der größte Tagesverlust der Firmengeschichte. Die Ross-Titel fallen an der Wall Street zeitweise um 25 Prozent auf ein Zwei-Jahres-Tief von 69,75 Dollar. Das Unternehmen erwartet für 2022 statt eines Umsatzanstiegs von bis zu drei Prozent einen Rückgang um bis zu vier Prozent. Der Gewinn werde wohl bei 4,34 bis 4,58 statt 4,71 bis 5,12 Dollar je Aktie liegen. Ross zähle vor allem Einkommensschwache zu seinen Kunden, die überdurchschnittlich unter der hohen Inflation litten, schreiben die Analysten vom Brokerhaus Telsey. Im Sog von Ross rutschten die Papiere der Rivalen Burlington und TJX um bis zu 17 Prozent ab.

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Match: Nach einer Einigung mit Google im Streit über Bezahl-Praktiken im Play Store greifen Anleger bei Match wieder zu. Die Aktien des Anbieters der Dating-App „Tinder“ steigen an der Wall Street um 2,7 Prozent. Das Unternehmen hat den Angaben zufolge seine Unterlassungsklage gegen die Sperrung seiner App zurückgezogen, nachdem Google eingewilligt habe, alternative Bezahlmöglichkeiten zuzulassen. Bislang hatte der Suchmaschinen-Betreiber, der auch das Smartphone-Betriebssystem Android anbietet, auf der Verwendung des internen Systems gepocht, mit dem sich Google 30 Prozent der Einnahmen als Provision sichert. Mehr: Fed-Chef schließt aggressiveres Vorgehen nicht aus, um Inflation zu drücken