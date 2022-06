Wall Street US-Börsen drehen ins Minus – Salesforce-Aktie legt gegen den Trend zu

Die US-Industrie hat ihr Wachstumstempo im Mai überraschend gesteigert. Dennoch dreht der Leitindex Dow Jones im Handelsverlauf ins Minus.

Die Gefahr eines wirtschaftlichen Abschwungs ist noch nicht vorüber. (Foto: Reuters) Händler an der New Yorker Börse

Frankfurt Ermutigende Firmenbilanzen lockten Anleger nur kurz an die Wall Street zurück. Der Dow Jones stieg zur Eröffnung am Mittwoch zunächst an, drehte dann aber ins Minus und notierte bei 32.850 Punkten. Auch der S&P 500 rutschte in die Verlustzone und verlor zeitweise 0,6 Prozent. Die Technologiebörse Nasdaq gab um 0,3 Prozent nach.

Dabei hat die US-Industrie ihr Wachstumstempo im Mai überraschend gesteigert. Der Einkaufsmanagerindex kletterte auf 56,1 Zähler von 55,4 Punkten im April, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten Firmenumfrage des Institute for Supply Management (ISM) hervorgeht. Das Barometer liegt damit deutlich über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Von Reuters befragte Experten hatten mit einem Rückgang auf 54,5 Zähler gerechnet.

