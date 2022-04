Wall Street US-Börsen drehen ins Plus – Anleger kaufen Microsoft- und Visa-Aktien

Die kostspieligen Probleme bei Boeing reißen nicht ab. Die ersten Flugzeuge vom Typ Boeing 777-9 dürften zwei Jahre später als geplant ausgeliefert werden. Die Aktien fallen deutlich.

Aufnahme von der Wall Street. (Foto: Reuters) Börse in New York

Frankfurt Ermutigende Firmenbilanzen lockten einige Anleger am Mittwoch zunächst an die Wall Street zurück. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 drehten nach einem leichten Minus etwa ein halbes Prozent ins Plus.

Mut hatten Investoren die Quartalsergebnisse von Microsoft und Visa gemacht. „Die Zahlen von Microsoft signalisieren eine recht gute Nachfrage und einen recht positiven Ausblick“, sagte Anlagestratege Ryan Detrick vom Vermögensverwalter LPL. „So schwankungsanfällig der Aktienmarkt derzeit auch ist, betrachten wir die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in diesem Jahr weiterhin als sehr gering.

Die Aktien von Microsoft stiegen um fünf Prozent, nachdem der Softwarekonzern ein Quartalsergebnis über Markterwartungen bekanntgegeben und zweistellige Wachstumsraten in Aussicht gestellt hatte. Ein Wermutstropfen sei allerdings, dass die Umsatzerwartungen nicht in selben Umfang übertroffen worden seien wie im Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre, schrieb Analyst Brent Thill von der Investmentbank Jefferies.

