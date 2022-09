Wall Street US-Börsen drehten ins Minus – US-Daten hieven Dollar auf 20-Jahres-Hoch

Bei den Unternehmen sticht Digital World Acquisition mit einem Kursrutsch von mehr als elf Prozent heraus. Auch die Aktie von Bed Bath & Beyond geriet mit einem Fall von 18 Prozent unter Druck.

Im September könnte die Zentralbank Fed einen weiteren Zinsschritt vornehmen. (Foto: AP) Die Wall Street in New York

Frankfurt, New York Nach dem verlängerten Wochenende scheuen Anleger größere Engagements an der Wall Street. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss am Dienstag 0,6 Prozent tiefer auf 31.145 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,7 Prozent auf 11.544 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,4 Prozent auf 3908 Punkte ein.

Die größte Sorge für die meisten sei die Entwicklung der US-Zinsen, sagte Randy Frederick, Manager beim Brokerhaus Charles Schwab. „Es steht außer Frage, dass die Fed die Zinsen anheben wird. Die Frage ist nur, wie stark und wie schnell.“ Investoren rechnen fest damit, dass die Notenbank bei ihrer Sitzung Ende des Monats den Schlüsselsatz zum dritten Mal in Folge um 0,75 Prozentpunkte anheben wird.

