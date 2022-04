Wall Street US-Börsen finden keine gemeinsame Richtung – Fed und Ukraine im Blick

Die Anleger an den US-Börsen sorgen sich über schnell steigende Zinsen. Auch der Ukraine-Krieg belastet. Zu den Gewinnern zählen Finanzwerte.

Anleger stoßen derzeit vor allem Tech-Werte ab. (Foto: Reuters) Börse in New York

Frankfurt Die Wall Street hat sich zum Wochenausklang uneinheitlich präsentiert. Börsianer sprachen von Sorgen über wohl schnell steigende Zinsen in den USA sowie den Krieg in der Ukraine. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte legte bis zum frühen Nachmittag in New York um 0,8 Prozent auf 34.864 Punkte zu. Der breiter gefasste S&P 500 rückte um 0,3 Prozent auf 4514 Zähler vor. Der Index der Technologiebörse Nasdaq sank indes 0,3 Prozent auf 13.845 Punkte.

Für Verunsicherung sorgte, dass die US-Notenbank im Kampf gegen die Inflation sich auf das Eindampfen der Bilanz und aggressive Zinsschritte vorbereitet. Die Strategen der Bank of America warnten, dass das makroökonomische Bild sich verschlechtere und die US-Wirtschaft in eine Rezession abgleiten könnte.

Zu den Gewinnern an der Wall Street zählten die Finanzwerte. JPMorgan, Bank of America, Citigroup und Goldman Sachs legten um bis zu 2,8 Prozent zu. Die Geldinstitute legen ab kommender Woche ihre Quartalszahlen vor. Zu den Verlierern gehörten dagegen Technologieaktien. Titel von Apple, Microsoft und Alphabet lagen bis zu 1,1 Prozent im Minus. Die Aktien von Tesla fielen 1,6 Prozent. Tesla-Chef Elon Musk hat bei der Eröffnung eines neuen Werks in Texas den Bau eines selbstfahrenden Taxis mit "futuristischem Aussehen" angekündigt.

Auf den Verkaufslisten standen Robinhood Markets. Die Aktien des Anbieters einer bei jungen Kleinanlegern beliebten Trading-App büßten nach einer Herabstufung durch Goldman Sachs 6,6 Prozent ein. Kroger verteuerten sich dagegen um 2,3 Prozent, nachdem die Dividendenpapiere der Supermarktkette von der Bank of America hochgestuft worden waren. Anleger an den europäischen Finanzmärkten schoben ihre Zins- und Konjunktursorgen zum Wochenschluss beiseite und griffen bei Aktien zu. Der Dax schloss nach seinen jüngsten Verlusten am Freitag 1,5 Prozent höher auf 14.283 Zählern. Der EuroStoxx50 gewann ebenfalls 1,5 Prozent. Mehr: Kurssprung für Windenergie-Aktien – Nordex gewinnt bis zu zehn Prozent