Wall Street US-Börsen geben nach – Disney-Aktie rutscht deutlich ab

Auch Aktien der US-Kinokette AMC Entertainment geraten nach einem Quartalsverlust unter Druck. Weniger Blockbuster-Filme führten zu geringeren Zuschauerzahlen.

Die Unsicherheit an den Märkten ist derzeit groß. (Foto: AP) Händler an der Börse in New York

New York Mit Blick auf das enge Rennen zwischen Demokraten und Republikanern bei den US-Zwischenwahlen haben sich die Anleger an der Wall Street am Mittwoch vorerst zurückgezogen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 verloren je rund 0,9 Prozent auf 32.851 und 3794 Punkte. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gab im Handelsverlauf um gut ein Prozent auf 10.481 Zähler nach. Noch liegen nicht alle Ergebnisse der US-Zwischenwahlen vor.

Derzeit verfügen die Demokraten von Joe Biden über ein knappes Übergewicht sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus, könnten aber zumindest in Letzterem ihre Mehrheit an die Republikaner verlieren. Die Kontrolle über den US-Senat könnte sich möglicherweise erst am 6. Dezember entscheiden, da sich im Bundesstaat Georgia eine Stichwahl abzeichnet.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen