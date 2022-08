Wall Street US-Börsen im Plus – Aktien von Bed Bath & Beyond steigen kräftig

Die US-Einrichtungskette soll sich eine Finanzierungsquelle gesichert haben, um über Kredite zu verhandeln. Die Papiere s ind seit längerem hochvolatil.

Im September könnte die Zentralbank Fed einen weiteren Zinsschritt vornehmen. (Foto: AP) Die Wall Street in New York

Frankfurt, New York Die Anleger an der Wall Street kaufen vor dem mit Spannung erwarteten Notenbankertreffen in Jackson Hole an den Aktienmärkten zu. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der S&P 500 stiegen im Handelsverlauf jeweils um 0,5 Prozent. Besonders gefragt waren Technologiewerte – der Nasdaq-Composite-Index gewann zeitweise 0,8 Prozent.

Dennoch sei bei einigen Marktteilnehmern Zurückhaltung spürbar, da sie befürchteten, von einer energischer vorgehenden Fed überrollt zu werden, sagte Marios Hadjikyriacos, Analyst beim Broker XM. Im Fokus der Anleger stand das am Donnerstag beginnende Symposium in Jackson Hole und die Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Freitag. Angesichts zunehmender Hinweise, dass die Weltwirtschaft in eine Rezession abgleiten könnte, stieg die Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen steigender Zinsen.

