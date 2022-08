Wall Street US-Börsen kaum verändert – Aktien von Nvidia und Palantir geben deutlich nach

Die jüngsten Arbeitsmarktdaten können die Konjunktursorgen der Investoren nur etwas lindern. Die Anleger bleiben vorsichtig. Gefragt sind aber Autowerte.

US-Unternehmen schufen im Juli 528.000 neue Stellen, gut doppelt so viel wie erwartet. (Foto: AP) Die Wall Street in New York

Frankfurt, New York Die Anleger an der Wall Street sind zunächst mit frischem Mut in die neue Woche gestartet. Der Standardwerte-Index Dow Jones und der weiter gefasste S&P 500 legten am Montag in der Spitze rund ein Prozent auf bis zu 33.110 und 4187 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq-Index erzielte ein Plus von bis zu 1,6 Prozent auf 12.855 Punkte. Im Handelsverlauf büßten die Indizes allerdings ihre Gewinne wieder ein.

US-Anlegern gelang es nicht, ihre Zinssorgen gänzlich abzuschütteln, die der überraschend stark ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht in der vergangenen Woche angefacht hatte. Der rasante Stellenaufbau hatte die Wetten auf weitere große Zinsschritte der US-Notenbank Fed geschürt. In Europa schoben die Anleger hingegen die Zinssorgen beiseite; der EuroStoxx50 ging mit einem Plus von knapp einem Prozent aus dem Handel.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen