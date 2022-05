Wall Street US-Börsen knüpfen an ihre Verluste an

Konjunktursorgen lasten weiter auf den Kursen an der Wall Street. Der breite S&P 500-Index könnte schon bald in den Bärenmarkt eintreten.

Sorgen vor einer Phase der Stagflation. (Foto: AP) Händler an der New York Stock Exchange

New York Die schlechte Stimmung an der Wall Street verfestigt sich. Die wichtigsten Indizes an der New Yorker Börse knüpfen am Donnerstag an ihre deutlichen Verluste vom Vortag an.

Der Leitindex Dow Jones verliert zum Auftakt ein Prozent. Der breiter gefasste S&P 500 liegt 0,4 Prozent tiefer. Er liegt nun etwa 19 Prozent unter seinem Rekordhoch und könnte somit schon bald in den Bärenmarkt eintreten, der ab einem Verlust von 20 Prozent erreicht ist. Der technolgielastige Nasdaq-Index büßt 0,3 Prozent ein.

Anlegerinnen und Anleger werfen die Aktien aufgrund von Konjunktursorgen auf den Markt. Die hohe Inflation trifft den Alltag in den USA und ruft Sorgen hervor, dass der für das Bruttoinlandsprodukt so wichtige private Konsum eingeschränkt wird. Parallel dazu sorgen sich die Investoren, die Notenbank Fed könnte zu aggressiv gegen den Preisdruck angehen und die Konjunktur zusätzlich belasten.

