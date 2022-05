Wall Street US-Börsen legen zu – Bankenwerte nach Zins-Ankündigungen im Plus

Die Anleger an der Wall Street schauen optimistisch in die neue Handelswoche. Besonders Aktien von Banken und Arzneimittel-Herstellern sind gefragt.

Sorgen vor Zinserhöhungen belasten die Wall Street. (Foto: AP) New Yorker Börse

Frankfurt, New York An der Wall Street haben sich die Anleger nach den Verlusten in der alten Woche am Montag wieder an Aktienkäufe herangewagt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gewann bis zum Mittag 1,8 Prozent auf 31.831 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 stieg um 1,4 Prozent auf 3957 Zähler.

Der Index der Technologiebörse Nasdaq zog ein Prozent auf 11.458 Punkte an. „Heute gibt es eine Gegenbewegung zu den Ausverkäufen der vergangenen Monate. Die Märkte suchen hier nach einem handelbaren Boden in einer potenziellen Bärenmarktrally“, sagte Jeff Schulze, Anlagestratege bei ClearBridge Investments. Seit Jahresbeginn hat der S&P rund 18 Prozent verloren.

Anziehende Bondrenditen halfen US-Finanzwerten auf die Beine. Der Branchenindex kletterte um mehr als sechs Prozent. Die US-Notenbank Fed signalisierte zuletzt, bei den kommenden beiden Sitzungen die Zinsen jeweils um einen halben Prozentpunkt erhöhen zu wollen.

Nach optimistischeren Ertragszielen nahmen die Aktien von JPMorgan besonders Fahrt auf und legten 7,9 Prozent auf ein Zweieinhalb-Wochen-Hoch von 126,57 Dollar zu. Im Rahmen einer Investorenkonferenz hob die Großbank ihre Prognose für Zinserträge an und bekräftigte ihr Rentabilitätsziel.

Der Kreditgeber rechnet mit einem Nettozinsertrag exklusive des Marktsegmentes (NII) von 56 Milliarden Dollar in diesem Jahr. „Es gibt einen gewissen Optimismus, dass zu viel Negativität mit Blick auf die nächsten Quartale und das Ertragspotenzial der Banken eingepreist worden ist", sagte Schulze. Indes besiegelten die Eigner des chinesischen Fahrdienstvermittlers Didi den geplanten Rückzug von der Wall Street. Der Uber-Konkurrent hatte mit seinen Börsenplänen den Unmut der chinesischen Behörden auf sich gezogen. Die Aktien von Didi notierten am Montag in New York kaum verändert bei 1,505 Dollar. Seit Jahresbeginn haben sie mehr als 70 Prozent verloren. Einzelwerte im Fokus: Electronic Arts: Die Aktien von EA steigen um 2,5 Prozent. Zuvor hatte Puck News berichtete, dass das Unternehmen aktiv nach einem Käufer oder Fusionspartner suche. EA habe Berichten zufolge unter anderem Gespräche mit Walt Disney, Apple und Amazon geführt. Game Stop: Der Videospielhändler hat eine digitale Geldbörse für Kryptowährungen und NFTs eingeführt. Die Aktien fallen um 1,6 Prozent. Boeing: Das Starliner-Raumschiff von Boeing hatte am Wochenende erfolgreich an die Internationale Raumstation angedockt. Die Aktie steigt um rund zwei Prozent. Autodesk: Die Aktie fällt um mehr als acht Prozent. Die Royal Bank of Canada (RBC) hatte zuvor das Kursziel für die Aktie von 295 US-Dollar pro Aktie auf 255 US-Dollar gesenkt. RBC sagte, das Unternehmen für Designsoftware müsse Konsistenz in seinen Ergebnissen herstellen, um das Vertrauen der Anleger zu stärken. GeoVax Labs: Die Aktien der Pockenimpfstoff- und Arzneimittel-Herstellers schossen um 48 Prozent nach oben. Die USA haben ihren dritten Verdachtsfall einer Virusinfektion mit Affenpocken identifiziert. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rechnet mit steigenden Zahlen und weitet die Überwachung auf Länder aus, in denen die Krankheit normalerweise nicht auftritt. US-Börsenexperte Koch: „Die Wall Street konzentriert sich auf die Sonnenseite" Mehr: Fed-Chef schließt aggressiveres Vorgehen nicht aus, um Inflation zu drücken