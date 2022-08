Wall Street US-Börsen mit freundlicher Eröffnung

Laut der Bank of America investieren Anleger wieder verstärkt in Aktien und Anleihen. Sie erwarten, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht hat.

An den Märkten dominiert Unsicherheit. (Foto: Reuters) Börse in New York

Frankfurt Die Aussichten auf geringere Zinssenkungen ließ die Aktienkurse stiegen und die Anleiherenditen sinken. Die drei großen US-Indizes, Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq, stiegen um bis zu einem Prozent. Die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen wurden nahe 2,8 Prozent gehandelt, während der Dollar zulegte.

„Das makroökonomische Umfeld könnte sich allmählich etwas verbessern, wobei ein Höchststand des Verbraucherpreisindex in den USA die Notwendigkeit einer aggressiven Zinserhöhung in Frage stellt“, so die Ökonomen der Rand Merchant Bank in Johannesburg. „Die Inflation ist zwar immer noch hoch und die Fed wird die Zinsen weiter anheben müssen, aber die Situation ist nicht so schlimm, wie viele befürchtet hatten.

