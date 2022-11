Wall Street US-Börsen mit schwachem Auftakt – Etsy profitiert von starken Zahlen

Die Märkte machen sich nach Meinung von Strategen zu Recht mehr Sorgen über die endgültige Höhe der Zinssätze als über das Tempo der Straffung.

Ein Händler an der New York Stock Exchange bei der Arbeit. (Foto: AP) Händler in New York

New York Die wichtigsten Indizes an der Wall Street eröffneten am Donnerstag niedriger. Während der Dow Jones Industrial Average um den Stand des Vortages pendelt, liegt der S&P 500 0,6 Prozent niedriger und der Nasdaq 1,1 Prozent niedriger.

Die Märkte machen sich zu Recht mehr Sorgen über die endgültige Höhe der Zinssätze als über das Tempo der Straffung, so Mark Haefele, Chief Investment Officer bei UBS Global Wealth Management, der nicht glaubt, dass die Bedingungen für eine anhaltende Aktienrally gegeben sind.

„Die US-Notenbank und andere wichtige Zentralbanken werden die Zinsen voraussichtlich bis zum ersten Quartal 2023 weiter anheben“, so Haefele. Das Wirtschaftswachstum wird sich wahrscheinlich bis zum Beginn des neuen Jahres weiter verlangsamen, und die globalen Finanzmärkte sind anfällig für Stress, solange die Geldpolitik weiter gestrafft wird. Dieser Gegenwind müsse sich noch vollständig in den Gewinnschätzungen oder Aktienbewertungen niederschlagen.

