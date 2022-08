Wall Street US-Börsen schließen im Minus – Ausverkauf beim Bitcoin

Viele US-Anleger verkauften am Freitag ihre Tech-Werte. Occidental Petroleum profitiert von einem möglichen Einstieg durch Warren Buffett.

An den Märkten dominiert Unsicherheit. Die Angst vor weiteren großen Zinsschritten der Fed lassen an der Wall Street die Kurse schrumpfen. Zudem verlieren Technologiewerte deutlich. (Foto: Reuters) Börse in New York

New York / Frankfurt Inflations- und Zinssorgen haben die US-Börsen am Freitag nach unten gedrückt. Anleger trennten sich vor allem von wachstumsabhängigen Technologiewerten. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,9 Prozent tiefer auf 33.706 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab zwei Prozent auf 12.705 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 1,3 Prozent auf 4228 Punkte ein.

"Hier gibt es heute viele einzelne nicht so gute Nachrichten, die sich in einem allgemeinen Marktausverkauf manifestieren", sagte Dennis Dick, Händler bei Triple D Trading. Unter anderem zeigten sich Fed-Vertreter entschlossen, die hohe Inflation mit weiteren Zinserhöhungen bekämpfen zu wollen. James Bullard, Präsident der St. Louis Fed, hatte am Donnerstag gesagt, er neige dazu, eine dritte Zinserhöhung in Folge um 75 Basispunkte im September zu unterstützen. Die Federal Reserve hat seit der Zinswende im März das geldpolitische Niveau stetig erhöht und inzwischen auf die Spanne von 2,25 bis 2,50 Prozent gehoben.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen