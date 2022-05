Wall Street US-Börsen schließen im Minus – Negativtrend setzt sich fort

Die Anleger sind mit Blick auf die hohe Inflation weiter verunsichert und ziehen sich aus den Finanzmärkten zurück. Die Angst vor einer Rezession wird immer deutlicher.

Sorgen vor einer Phase der Stagflation. (Foto: AP) Händler an der New York Stock Exchange

New York Die Bremswirkung der steigenden Inflation auf die US-Wirtschaft treibt die Anleger an der Wall Street weiter um. Die Börsen schlossen am Donnerstag nach einem uneinheitlichen Handelsverlauf mit Kursabschlägen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging 0,8 Prozent tiefer auf 31.253 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq gab 0,3 Prozent auf 11.388 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,6 Prozent auf 3900 Punkte ein.

Sinkende Gewinne von Einzelhandelsriesen wie Target machten Börsianern zufolge deutlich, wie sich der Teuerungsschub auf die Kaufkraft der Amerikaner auswirkt. „Die Verbraucherkomponente beginnt sich jetzt abzuschwächen, was die Aussicht verstärkt, dass wir tatsächlich auf eine Rezession zusteuern“, sagte Randy Frederick, Investmentexperte bei Charles Schwab. Der Konsum ist der Hauptmotor, die Verbraucherausgaben machen mehr als zwei Drittel der Wirtschaftstätigkeit aus.

