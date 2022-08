Wall Street US-Börsen schließen im Plus – Aktien von Bed Bath & Beyond steigen kräftig

Die US-Einrichtungskette soll sich eine Finanzierungsquelle gesichert haben, um über Kredite zu verhandeln. Die Papiere s ind seit längerem hochvolatil.

Im September könnte die Zentralbank Fed einen weiteren Zinsschritt vornehmen. (Foto: AP) Die Wall Street in New York

Frankfurt, New York Nach den Verlusten der vergangenen Tage haben sich die US-Börsen im Vorfeld des mit Spannung erwarteten Notenbankertreffens in Jackson Hole leicht erholt. Der Dow-Jones-Index schloss am Mittwoch 0,2 Prozent höher auf 32.969 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,4 Prozent auf 12.431 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,3 Prozent auf 4140 Punkte zu. „Die Händler zögern, sich stärker zu engagieren, da sie befürchten, von einer energischer vorgehenden Fed überrollt zu werden“, sagte Marios Hadjikyriacos, Analyst beim Broker XM.

