Wall Street US-Börsen schließen mit Gewinnen – Tech-Werte und Airlines im Aufwind

Frankfurt Nach zwei schwachen Börsentagen in den USA standen die Zeichen am Mittwoch auf Erholung. Nach einem trägen Handelsbeginn nahmen die Kurse immer mehr Fahrt auf. Das galt vor allem für die Technologieaktien. Rückenwind kam vom Anleihemarkt, wo die Renditen trotz erneut überraschend hoher Preisdaten nicht weiter anzogen, sondern den zweiten Tag in Folge nachgaben. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg zum Schluss um 1,01 Prozent auf 34.564 Punkte.

Der breiter gefasste S&P 500 legte um 1,12 Prozent auf 4446 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg stärker um 1,99 Prozent auf 14.217 Zähler.

Die Aussicht auf raschere Zinsanhebungen der US-Notenbank im Kampf gegen die Inflation hatte vor allem wachstumsorientierten Tech-Werten zugesetzt. Seit Jahresbeginn hat der Nasdaq-Index rund vierzehn Prozent verloren, der Halbleiter-Branchenindex fiel bislang um rund 21,8 Prozent.

Das Thema Teuerung bleibt in den Köpfen der Investoren präsent. Der Einmarsch Russlands in die Ukraine sorgt für steigende Preise bei Energie und Rohstoffen sowie für eine allgemein höhere Inflation. Engpässe bei Lieferketten und Corona-Effekte treiben ebenfalls die Kosten. So stiegen die Erzeugerpreise in den USA im März um 11,2 Prozent zum Vorjahresmonat. Dies war das größte Plus, seitdem die Statistiker im November 2010 die Jahreszahlen erfassen.

„Die wichtigste Frage in diesem Jahr ist, wie die Federal Reserve auf die steigende Inflation reagieren wird“, sagte Chris Zaccarelli, Investmentexperte von Independent Advisor Alliance. „Die kurzfristigen Zinserwartungen sind sprunghaft angestiegen und die langfristigen Zinsen sind nach oben gegangen.“ Der Ausverkauf am Rentenmarkt kam indes am Mittwoch zum Erliegen. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen sank auf 2,674 Prozent nach zuvor 2,727 Prozent. An den Rohölmärkten gingen die Preise wegen der Sorgen vor Lieferengpässen durch die Sanktionen des Westens gegen Russland weiter nach oben. Der Preis für Rohöl der Sorte Brent zog 2,1 Prozent auf 107,09 Dollar pro Barrel an. Das schob Aktien aus dem Energiesektor an. Der S&P 500 Branchenindex legte mehr als ein Prozent zu. Exxon Mobil und Chevron stiegen um bis zu 1,2 Prozent.

Einzelwerte im Fokus

Bed Bath & Beyond: Der Haushaltswarenhändler meldete einen bereinigten Quartalsverlust von 92 Cents pro Aktie, verglichen mit den Erwartungen der Analysten, die einen Gewinn von drei Cents pro Aktie erwartet hatten. Bed Bath & Beyond hat im Laufe des Quartals Preiserhöhungen vorgenommen, die jedoch nicht ausreichten, um einen Anstieg der Versandkosten und andere negative Faktoren auszugleichen. Die Aktien fielen um bis zu 3,4 Prozent.

Antares Pharma: Die Aktien des Spezialpharmaunternehmens schossen um knapp 50 Prozent auf 5,57 Dollar nach oben. Das Unternehmen wird von Halozyme Therapeutics für 960 Millionen Dollar sowie 5,60 Dollar pro Aktie in bar übernommen.

Paypal: Finanzchef John Rainey verlässt den Zahlungsdienstleister und übernimmt mit Wirkung zum 6. Juni die gleiche Position bei Walmart. Rainey wird Brett Biggs ersetzen, der seit 2015 Finanzchef beim Handelskonzern war. Die Aktie von Paypal rutschte um 2,8 Prozent ab.

Charles Schwab: Die Aktien des Maklerunternehmens legten 4,6 Prozent zu. Die US-Bank Morgan Stanley hatte die Schwab-Aktie als „Top-Pick“ bezeichnet erwartet, dass das Unternehmen von steigenden Zinsen profitieren wird und im Vergleich zu seinen Konkurrenten eine attraktive Bewertung aufweist.

Gap: Aktien der US-Bekleidungskette schossen um mehr als acht Prozent in die Höhe. Auf Twitter kursieren nicht bestätigte Berichte über ein mögliches Interesse eines aktivistischen Investors. Gap war für eine Stellungnahme auf Reuters-Anfrage zunächst nicht zu erreichen.

JP Morgan: Aktien von JP Morgan sanken um bis zu 3,22 Prozent auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr. Der Ukraine-Krieg und die hochschießende Inflation hatten den Gewinn zum Jahresstart um 42 Prozent schrumpfen lassen. Auch Aktien anderer Finanzinstitute, die in den Startlöchern für ihre Bilanzvorlage stehen, notierten schwächer. Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley und Bank of America fielen um bis 2,7 Prozent.

Delta Airlines: Fluggesellschaften verschaffte die Aussicht auf eine starke Reiselust nach den langen Pandemie-Beschränkungen hingegen Aufrieb. Mehr als vier Prozent kletterten Delta Airlines nach oben. Wegen einer rekordhohen Nachfrage rechnet die Airline im laufenden Quartal mit einer Rückkehr in die Gewinnzone. Auch die Papiere von American Airlines, United und Southwest stiegen um bis zu sechs Prozent.

