Wall Street US-Börsen schließen nach schwachem Tag im Plus – HP Gewinner des Tages

Die Anleger an den US-Börsen bleiben aufgrund des Kurswechsels der Fed weiter auf der Hut. Die Papiere des Computerhersteller HP gewinnen 14,7 Prozent.

Anleger stoßen derzeit vor allem Tech-Werte ab. (Foto: Reuters) Börse in New York

Frankfurt Die US-Börsen haben sich am Donnerstag nach einem überwiegend schwachen Verlauf am Ende ins Plus gerettet. Kursgewinne bei Microsoft, Tesla und Apple trieben den S&P-500-Index an. Die Aussicht auf steigende Zinsen im Kampf der Notenbanken gegen die Inflation hielt jedoch die Anleger an den US-Börsen weiter in Atem.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,3 Prozent höher auf 34.583 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,1 Prozent auf 13.897 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,4 Prozent auf 4500 Punkte zu.

„Der Markt ist vorsichtig“, sagte Robert Pavlik, Portfoliomanager vom Vermögensverwalter Dakota Wealth Management. Zwar sei die Beschäftigungssituation am Arbeitsmarkt stark, allerdings stiegen die Kreditkosten für die Unternehmen an. Wie aus den Protokollen der jüngsten Fed-Sitzung hervorgeht, will die US-Notenbank angesichts der hohen Inflation kräftig an der Zinsschraube drehen und ihre Bilanz wohl schon im Mai eindampfen.