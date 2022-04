Wall Street US-Börsen schließen nach Veröffentlichung von Zinsprotokoll im Minus

Börse in New York

New York Die US-Börsen haben am Mittwoch nach der Veröffentlichung der Zinsprotokolle durch die Notenbank Federal Reserve mit Kurabschlägen geschlossen. Aus Angst vor schnell steigenden Zinsen im Kampf gegen die Inflation geraten vor allem Technologie-Aktien unter Druck.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging 0,4 Prozent tiefer auf 34.496 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq gab 2,2 Prozent auf 13.888 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte rund ein Prozent auf 4481 Punkte ein.

Angesichts der hohen Inflation will die US-Notenbank Fed kräftig an der Zinsschraube drehen und ihre Bilanz wohl schon im Mai eindampfen. Dies geht aus den Protokollen der geldpolitischen Sitzung vom 16. März hervor. Demnach halten es viele der Währungshüter für angebracht, dass ein großer Zinsschritt von einem halben Prozentpunkt oder auch mehrere solche Erhöhungen künftig angemessen sein könnten.

Dies gelte, falls Inflationsrisiken erhöht bleiben oder sich gar noch intensivieren sollten. Bereits bei der März-Sitzung waren viele Mitglieder des für die Zinspolitik zuständigen Offenmarktausschusses dafür, einen solch großen Zinsschritt zu gehen.

Bei den Einzelwerten gerieten vor allem Wachstumswerte unter Verkaufsdruck. Apple, Alphabet, Meta und Tesla fielen zwischen 1,8 und 4,1 Prozent. Die Titel von Amazon büßten ebenfalls mehr als drei Prozent ein. Die US-Wertpapieraufsichtsbehörde entscheidet im Streit des Online-Händlers mit Anlegern, die von dem Unternehmen laut einem Bericht der „Financial Times“ eine stärkere Offenlegung von Steuerdaten fordern.

Neue Sanktionspakete

Als Reaktion auf mutmaßliche Kriegsverbrechen russischer Truppen in der Ukraine ziehen die USA und ihre Verbündeten die Daumenschrauben für die russische Wirtschaft weiter an. Die USA verhängten am Mittwoch ein Sanktionspaket, das vor allem auf russische Banken abzielt, aber auch die beiden erwachsenen Töchter des russischen Präsidenten Wladimir Putin ins Visier nimmt. „Ich hatte klar gemacht, dass Russland für seine Gräueltaten in Butscha sofort einen hohen Preis zahlen würde“, schrieb US-Präsident Joe Biden auf Twitter. Die Regierung in Moskau weist jede Verantwortung für die Tötungen in dem Vorort von Kiew während der russischen Besatzung zurück.

Die neuen Sanktionen würden vor allem die russische Sberbank treffen, die ein Drittel des gesamten russischen Bankvermögens halte, und die Alfabank, das viertgrößte Finanzinstitut des Landes, teilten US-Beamte mit. Energiegeschäfte seien indes von den jüngsten Maßnahmen ausgenommen.

Jetblue vergrault Anleger mit Übernahmepläne

Skeptisch reagierten die Anleger an der Wall Street auf das milliardenschwere Übernahmegebot von JetBlue Airways für die US-Billigfluggesellschaft Spirit. Die Aktien von JetBlue brachen in der Spitze um fast zehn Prozent ein; Anteilsscheine von Spirit Airlines gaben bis zu 6,2 Prozent nach, verringerten im Handelsverlauf aber ihre Verluste auf 2,3 Prozent. JetBlue torpedierte mit seinem 3,6 Milliarden Dollar schweren Gebot für Spirit die Fusionspläne von Spirit mit der Frontier Group. Börsianer rechneten mit einer intensiven kartellrechtlichen Prüfung des Vorhabens.

