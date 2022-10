Wall Street US-Börsen schließen vor Fed-Entscheid im Minus

Vor der Sitzung der Notenbank am Mittwoch verhalten sich Anleger defensiv – S&P und Nasdaq verzeichnen Abschläge. Auch die Meta-Aktie verliert deutlich.

Ein Händler an der New York Stock Exchange bei der Arbeit. (Foto: AP) Händler in New York

New York Die Anleger an der Wall Street sind vor der Sitzung der US-Notenbank auf die Bremse getreten. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Montag 0,4 Prozent tiefer auf 32.732 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab rund ein Prozent auf 10.988 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,7 Prozent auf 3871 Punkte ein. Im Oktober konnte der Dow dennoch 14 Prozent, der Nasdaq 3,9 Prozent und der S&P-500-Index acht Prozent zulegen.

Die Aussicht auf eine Lockerung der aggressiven Zinserhöhungen der US-Notenbank zur Bekämpfung der Inflation hatten in den letzten Wochen die Kurse angetrieben. Mit Spannung warteten Börsianer nun auf Hinweise zum künftigen Tempo der weiteren Zinsschritte. Eine vierte Zinserhöhung der US-Notenbank um 0,75 Prozentpunkte am Mittwoch gilt unter Börsianern als ausgemachte Sache. Damit würde die Fed die Leitzins-Obergrenze auf 4,0 Prozent hieven.

