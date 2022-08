Wall Street US-Börsen schließen vor Powell-Rede im Plus

Die Titel von Telehealth-Unternehmen stiegen sprunghaft an, weil Amazon seinen hauseigenen Telehealth-Service für Mitarbeiter einstellt.

US-Aktienmärkte haben am Donnerstag im Handelsverlauf ihre Gewinne ausgebaut und deutlich fester geschlossen. (Foto: Reuters) Börse in New York

New York / Frankfurt Vor der mit Spannung erwarteten Rede von Fed-Chef Jerome Powell hat die Wall Street mit Kursaufschlägen geschlossen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging ein Prozent höher auf 33.291 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,7 Prozent auf 12.639 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,4 Prozent auf 4199 Punkte zu. Im Handelsverlauf waren die Anleger in Erwartung weiterer Hinweise auf den Zinskurs der Notenbank zunächst überwiegend an der Seitenlinie geblieben. Auftrieb erhielt die Wall Street im späten Geschäft von Kursgewinnen bei High-Tech-Werten.

