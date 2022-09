Wall Street US-Börsen stabilisieren sich – Drohender Streik belastet Eisenbahn-Aktien

Ein Teil der Investoren rechnet damit, dass die Fed in der kommenden Woche den Leitzins nicht nur wie bislang erwartet um einen Dreiviertel-, sondern einen vollen Prozentpunkt anhebt.

Im September könnte die Zentralbank Fed einen weiteren Zinsschritt vornehmen. (Foto: AP) Die Wall Street in New York

Frankfurt, New York Mit Erleichterung aufgenommene Preisdaten lindern den Verkaufsdruck an der Wall Street. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 stiegen zur Eröffnung am Mittwoch um etwa 0,2 Prozent.

„Nach dem gestrigen Ausverkauf ist so ziemlich alles willkommen“, sagte Hugh Johnson, Chef-Volkswirt vom Research-Haus Hugh Johnson Economics. Das könne man den weitgehend im Rahmen der Erwartungen ausgefallenen Erzeugerpreisen ablesen. Ihr Anstieg verringerte sich auf 8,7 von 9,8 Prozent im Jahresvergleich.

Wie von den Experten erwartet, fielen zugleich die Produzentenpreise im August im Vergleich zum Vormonat - und zwar um 0,1 Prozent. Es war bereits der zweite Monat in Folge mit einem Rückgang, nachdem sich im Juli ein Minus von 0,4 Prozent ergeben hatte.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen