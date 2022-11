Wall Street US-Börsen starten am Tag der Wahl im Plus

Bei den Einzelwerten kamen die Aktien von Lyft unter die Räder. Mindestens 14 Analysten senkten ihr Kursziel für den Fahrdienstvermittler.

Die Stimmung zum Wochenauftakt ist überwiegend positiv. (Foto: AP) Händler an der Börse in New York

New York Am Tag der mit Spannung erwarteten Kongresswahlen in den USA haben die Kurse an der Wall Street zum Handelsstart leicht zugelegt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte stieg am Dienstag in den ersten Minuten um 0,6 Prozent auf 33.020 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 eröffnete 0,3 Prozent fester bei 3817 Zählern. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,4 Punkte auf trat bei 10.601 Punkten auf der Stelle.

Umfragen zufolge haben die Republikaner gute Chancen die Kontrolle über das Repräsentantenhaus und möglicherweise auch über den Senat zu erlangen. Damit könnten sie Gesetzesvorhaben des demokratischen Präsidenten Joe Biden ausbremsen und massive Ausgabenkürzungen verlangen. „Einerseits könnte die Aussicht auf weniger Ausgaben als Hilfe im Kampf gegen die Inflation angesehen werden, andererseits könnte die Wirtschaft auf eine Rezession zusteuern, und Untätigkeit der Regierung wird nicht helfen“, sagte Oanda-Analyst Craig Erlam.

