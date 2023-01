Wall Street US-Börsen starten positiv in den Handel – schlechte Quartalszahlen lassen Intel abstürzen

Die Teuerungsrate schwächt sich derzeit ab. Deshalb rechnen Analysten bei der nächsten Zinssitzung der Fed kommenden Mittwoch mit einer Zinserhöhung um nur 0,25 Prozent.

Gute US-Wirtschaftsdaten stimmen die Anleger an der Wall Street optimistisch. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Nachlassende Inflationssorgen haben die US-Börsen am Freitag gestützt. Für Aufsehen sorgte hingegen ein Kurssturz des Chipherstellers Intel. Der Dow-Jones-Index und der breiter gefasste S&P 500 lagen je 0,3 Prozent höher bei 34.060 und 4074 Punkten. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stand 0,5 Prozent höher bei 11.575 Punkten.

Für einen Lichtblick an den Börsen sorgt derzeit eine sich abschwächende Teuerung, die Hoffnungen auf ein Ende der aggressiven Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed schürt. Die US-Konsumausgaben fielen indes den zweiten Monat in Folge, die persönlichen Einkommen wuchsen im Dezember so wenig wie seit acht Monaten nicht mehr.

"Die Fed muss angesichts der sich eintrübenden Konjunkturaussichten vorsichtig agieren", sagte Christopher Rupkey, Ökonom beim Handelshaus FWDBONDS. Analysten gehen mit Blick auf die Fed-Sitzung am Mittwoch momentan von einer Zinsanhebung um 25 Basispunkte aus.

