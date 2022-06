Wall Street US-Börsen starten schwach – Tesla-Papiere sind gefragt

Die großen Technologiewerte befinden sich mitten in der größten Talfahrt seit mehr als einem Jahrzehnt. Anleger befürchten noch größere Verluste.

New York Zins- und Inflationssorgen haben die US-Börsen am Donnerstag belastet. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 verloren je 0,3 Prozent auf 32.828 und 4106 Punkte. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gab 0,4 Prozent auf 12.071 Punkte nach.

Die Investoren fürchten, dass die anhaltend hohe Teuerung die US-Notenbank Fed veranlassen dürfte, die Zinsen schneller und stärker anzuheben als ursprünglich erwartet. "Wir werden keine robuste Erholung des Marktes erleben, bis das Gefühl besteht, dass der Inflationsdruck nachlässt, da dies darauf hindeuten würde, dass sich die Fed in die richtige Richtung bewegt hat und die Schwächung der Wirtschaft nicht drastisch war", sagte Quincy Krosby von LPL Financial. Die Europäische Zentralbank hob ihre Inflationserwartungen am Donnerstag deutlich an und signalisierte eine Reihe von Zinsanhebungen.

Die großen Technologiewerte befinden sich ohnehin mitten in der größten Talfahrt seit mehr als einem Jahrzehnt. Einige Anleger, die sich noch an die Dotcom-Pleite im Jahr 2000 erinnern, befürchten noch größere Verluste. Der Informationstechnologiesektor des S&P 500 ist seit Jahresanfang um 20 Prozent gefallen und hat damit den schlechtesten Jahresstart seit 2002 hingelegt.Der Abstand zum breiteren S&P 500, der um 14 Prozent gefallen ist, ist der größte seit 2004.

Die Rückgänge haben die Anleger dazu veranlasst, in diesem Jahr bis April eine Rekordsumme von 7,6 Milliarden Dollar aus technologieorientierten Investmentfonds und börsengehandelten Fonds abzuziehen, zeigen Daten des Analysehauses Morningstar, die bis ins Jahr 1993 zurückreichen. Am amerikanischen Aktienmarkt waren die Papiere von Tesla gefragt und zogen um 2,5 Prozent an. Der E-Autobauer hat im Mai wieder mehr in China hergestellte Fahrzeuge verkauft, nachdem die Produktion im April durch die Corona-Lockdowns stark beeinträchtigt gewesen war. Zudem hatte die Schweizer Bank UBS die Titel von „neutral" auf „kaufen" hochgestuft hatte und erklärte, dass der jüngste Kursrückgang angesichts der guten operativen Aussichten einen attraktiven Einstiegszeitpunkt bietet. Trotz der wiedererwachten Hoffnung auf einen Börsengang des Finanzdienstleisters Ant Group gaben die Aktien von Alibaba nach. Die in den USA notierten Papiere des Online-Händlers, dessen Gründer Jack Ma Ant kontrolliert, fielen um mehr als vier Prozent. Das bei der chinesischen Aufsicht in Ungnade gefallene Fintech hat Insidern zufolge grünes Licht für eine Wiederbelebung seiner Börsenpläne bekommen. Einzelwerte im Fokus Target: Die Aktie des Einzelhändlers legte 0,3 Prozent zu, nachdem das Unternehmen eine Dividendenerhöhung um 20 Prozent angekündigt hatte. Target wird seine vierteljährliche Ausschüttung von 90 Cents auf 1,08 Dollar pro Aktie erhöhen. Signet Jewelers: Die Aktie des Schmuckeinzelhändlers stieg um 9,2 Prozent, nachdem das Unternehmen einen über den Erwartungen liegenden Quartalsgewinn und -umsatz verzeichnete und eine optimistische Prognose für das Gesamtjahr abgab. Signet erweiterte außerdem seine Ermächtigung zum Aktienrückkauf um 500 Millionen Dollar. Novavax: Die Aktien des Arzneimittelherstellers rutschten 6,2 Prozent ab, nachdem bekannt wurde, dass sich die Entscheidung der US-Arzneimittelbehörde FDA über die Zulassung des Impfstoffs Covid-19 von Novavax verzögern könnte. Ein FDA-Sprecher erklärte gegenüber CNBC, dass die Behörde Änderungen im Herstellungsprozess des Unternehmens überprüfen müsse. Nio: Die Aktien verloren 4,6 Prozent, nachdem der Quartalsbericht des in China ansässigen Herstellers von Elektrofahrzeugen schrumpfende Gewinnmargen und einen schlechten Ausblick aufgrund von Herausforderungen in der Lieferkette aufzeigte. Nio verzeichnete einen geringer als erwarteten Quartalsverlust, während der Umsatz die Prognosen der Analysten übertraf. Intel: Der Chiphersteller kündigte einen Einstellungsstopp bei seiner Client Computing Group an, da das Unternehmen angesichts der globalen makroökonomischen Unsicherheit seine Ausgabenprioritäten neu bewertet. Dieser Schritt erfolgt vor dem Hintergrund eines Rückgangs der weltweiten Nachfrage nach Personalcomputern. Die Aktie gab 0,5 Prozent nach.