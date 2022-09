Wall Street US-Börsen steigen nach dem langem Wochenende – US-Daten hieven Dollar auf 20-Jahres-Hoch

Bei den Unternehmen sticht Digital World Acquisition mit einem Kursrutsch von mehr als 20 Prozent heraus. Auch die Aktie von Bed Bath & Beyond gerät unter Druck.

Im September könnte die Zentralbank Fed einen weiteren Zinsschritt vornehmen. (Foto: AP) Die Wall Street in New York

Frankfurt, New York Nach dem verlängerten Wochenende in den USA nutzen einige Anleger die Gelegenheit zum Wiedereinstieg in die Wall Street. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 stiegen zur Eröffnung am Dienstag um etwa ein halbes Prozent, nachdem sie in der zweiten August-Hälfte insgesamt jeweils etwa zehn Prozent abgerutscht waren.

Die Erholung sei nur eine technische Reaktion und wohl nur vorübergehend, da Belastungsfaktoren wie Zinserhöhungen der Notenbanken zur Bekämpfung der Inflation noch vorhanden seien, sagte Peter Cardillo, Chef-Volkswirt des Vermögensberaters Spartan. Ein Rutsch unter die Tiefs vom Juni halte er allerdings für unwahrscheinlich. Bis dahin müssten die US-Indizes weitere vier bis acht Prozent fallen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen