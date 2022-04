Wall Street US-Börsen: Tech-Werte sacken ab – Sorge über neue Sanktionen

Berlin, Bangalore Die Furcht vor neuen Sanktionen im Ukraine-Krieg hat die Wall Street am Dienstag ins Minus gedrückt. Wie zuvor in Europa sorgte für Aufsehen, dass die EU-Kommission unter anderem Importverbote für Kohle, Holz, Zement, Gummi und Chemikalien sowie auch Kaviar und Wodka mit einem Wert von bis zu neun Milliarden Euro pro Jahr vorschlagen will. Zudem verschärften die USA ihre Maßnahmen: Das US-Finanzministerium hinderte Russland daran, fällige Zahlungen von mehr als 600 Millionen Dollar an ihre Gläubiger aus den bei US-Banken gehaltenen Devisenreserven zu leisten.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,8 Prozent tiefer auf 34.641 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 2,3 Prozent auf 14.204 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 1,3 Prozent auf 4525 Punkte ein.

Erneut stand Twitter im Fokus der Anleger: Tesla-Chef Elon Musk soll in den Aufsichtsrat des Kurznachrichtendienstes einziehen. Am Montag war bekanntgeworden, dass Musk einen Anteil von 9,2 Prozent an Twitter hält und damit größter Einzelaktionär ist. Die Twitter-Aktie zog um weitere zwei Prozent an, nachdem sie am Vortag bereits 27 Prozent zugelegt hatte. Twitter-Gründer Jack Dorsey lobte Musk in einem Tweet: „Er ist ein leidenschaftlicher Anhänger und intensiver Kritiker unseres Dienstes, was genau das ist, was wir bei Twitter und im Verwaltungsrat benötigen, um langfristig stärker zu werden.“ Tesla-Aktien ließen hingegen 4,7 Prozent Federn.

Carnival-Anteilsscheine verteuerten sich um 2,4 Prozent, nachdem der Kreuzfahrtanbieter die beste Buchungswoche in seiner Geschichte bekannt gegeben hatte.

Unter den schwächsten Werten im Nasdaq 100 knickten die Papiere von Moderna um gut sechs Prozent ein. Die Afrikanische Union und die Impfstoffinitiative Covax hatten sich dagegen entschieden, Kaufoptionen für hunderte Millionen weiterer Dosen des Corona-Impfstoffes von Moderna zu ziehen. Börsianer interpretierten dies als Zeichen einer schwindenden Nachfrage bei abklingender Pandemie in einkommensschwachen Ländern.

