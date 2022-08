Wall Street US-Börsen trotzen schlechten Konjunkturdaten – Preisrutsch bei Öl belastet Energietitel

Die Wall Street fängt sich nach schwacher Eröffnung. Im Fokus stehen Konjunkturdaten aus China, der Ölpreis bricht ein – und sorgt im Sektor für Verluste.

An den Märkten dominiert Unsicherheit. (Foto: Reuters) Börse in New York

Frankfurt Anleger an der Wall Street haben trotz enttäuschender Konjunkturdaten aus China und den USA die Aktienkurse weiter in die Höhe getrieben. Nach anfänglichen Verlusten notierte der Dow-Jones-Index der Standardwerte am Montag 0,5 Prozent höher bei 33.939 Punkten, der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,3 Prozent auf 4292 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg um 0,4 Prozent auf 13.096 Punkte. Schlechte Nachrichten würden mit einem Schulterzucken abgeschüttelt, sagte Michael James von Wedbush Securities.

Der abnehmende Preisdruck in den USA hatte vergangene Woche Spekulationen angeheizt, dass die US-Notenbank Fed das Tempo im Zinserhöhungszyklus etwas zurückfahren könnte und die Aktienkurse angetrieben. Die Aktien wachstumsstarker Unternehmen profitierten von niedrigeren Renditen der US-Staatsanleihen. Die Papiere des Elektroautobauers Tesla rückten drei Prozent vor, die Google-Mutter Alphabet und Microsoft gewannen jeweils 0,3 Prozent.

