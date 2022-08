Wall Street US-Börsen verringern nach Fed-Protokollen den Tagesverlust

Die US-Notenbank deutet langsamere Zinserhöhungen an, und die Märkte vergessen ein wenig die akuten Inflationssorgen. Die hatten auch Handelskonzerne geschürt.

An den Märkten dominiert Unsicherheit. (Foto: Reuters) Börse in New York

New York Die US-Börsen haben die mit Spannung erwarteten Sitzungsprotokolle der Notenbank Fed mit einem gewissen Maß an Erleichterung aufgenommen. Die Leitindizes Dow Jones und S&P 500 konnten nach Veröffentlichung ihre Verluste zumindest begrenzen. Der Dow Jones Industrial notierte am Mittwochabend noch rund 0,25 Prozent im Minus, der breiter gefasste S&P gut 0,4 Prozent. Zuvor hatten beide etwa ein Prozent schwächer notiert. Auch die Technologiebörse Nasdaq konnte die zwischenzeitlichen Verluste von bis 1,4 Prozent auf noch rund 0,76 Prozent Minus eindämmen.

Größte Belastung sind akute Inflationssorgen. Auf die Stimmung drückte ein Gewinneinbruch beim US-Einzelhändler Target. Auch die US-Einzelhandelsdaten boten keine Unterstützung. Die Fed-Protokolle wiederum gaben Grund zur Hoffnung, dass die Notenbank die Teuerungsrate in den Griff bekommt und die Zinsen nicht zulasten des Wirtschaftswachstums weiter schnell erhöht.

