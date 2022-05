Wall Street US-Börsen weiten ihre Verluste im Handelsverlauf aus – Coinbase verliert zweistellig

New York Die jüngsten US-Inflationsdaten lassen die Anleger an der Wall Street etwas ratlos zurück. Der Leitindex Dow Jones verliert im Handelsverlauf 0,5 Prozent, der S&P 500 gibt um rund ein Prozent nach. Der Nasdaq Composite Index fällt um 2,8 Prozent.

Der Anstieg der US-Verbraucherpreise verlangsamte sich den Angaben zufolge zwar im April auf 8,3 von 8,5 Prozent. Analysten hatten allerdings auf einen Rückgang auf 8,1 Prozent gehofft.

Die Zahlen änderten aber wohl nichts daran, dass die Notenbank Fed den Leitzins im Juni um einen halben Prozentpunkt anheben wird, sagte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets. Die Kurse am Terminmarkt signalisierten allerdings, dass Investoren mehrheitlich mit einem Schritt von 0,75 Prozentpunkten rechneten.

Unterdessen hofften Rohstoff-Anleger Börsianern zufolge dank sinkender Corona-Fallzahlen in China auf eine wieder anziehende Nachfrage. Dies verteuerte das Industriemetall Kupfer um 1,1 Prozent auf 9331 Dollar je Tonne. Vor dem Hintergrund der anhaltenden Diskussionen um ein EU-Embargo russischer Ölimporte legte der Preis für die US-Sorte WTI 6,3 Prozent auf 106,04 Dollar je Barrel (159 Liter) zu.

Sollte sich die EU auf ein Embargo einigen, müsse mit einem weiteren Kursanstieg gerechnet werden, prognostizierte Andrew Lipow, Chef der Beratungsfirma Lipow Oil.

Vor diesem Hintergrund stiegen die US-Aktien von Kupfer-Förderern wie Freeport-McMoRan, Ero, Southern Copper, Hecla und Hudbay um bis zu 3,4 Prozent. Ölkonzerne wie Exxon oder Chevron gewannen jeweils rund drei Prozent.

Zu den größten Verlierern am US-Aktienmarkt zählte Coinbase. Die Titel der Kryptowährungsbörse verbuchten wegen des Rutsches in die roten Zahlen einen Rekord-Kurseinbruch von zeitweise fast 28 Prozent und waren mit 52,80 Dollar so billig wie noch nie seit dem Börsengang vor etwa einem Jahr. Außerdem verlangsame sich der Kundenzuwachs, kommentierte Analyst Bo Pei vom Brokerhaus US Tiger. Das deute darauf hin, dass die meisten Verbraucher Bitcoin & Co weiter als spekulative Anlagen betrachteten.

Einzelwerte im Fokus

Moderna: Die für ihren Corona-Impfstoff bekannte US-Biotechfirma Moderna hat ihren Finanzchef, Jorge Gomez, fast unmittelbar nach dessen Amtsantritt wieder entlassen. Grund sei eine interne Untersuchung bezüglich von Finanzberichten seines vorherigen Arbeitgebers Dentsply Sirona, teilte Moderna am Mittwoch mit.

Gomez hatte den Job erst an diesem Montag angetreten. Nachdem Dentsply Sirona am Dienstag die Untersuchung öffentlich machte, war er ihn am Mittwoch schon wieder los. Trotzdem zahlt Moderna Gomez 700.000 Dollar (gut 664.000 Euro) Abfindung, wie aus einer Börsenmitteilung hervorgeht. Er verzichtet demnach aber auf seine Antrittsprämie und Bonusansprüche. Die Aktie von Moderna verlor am Mittwoch zeitweise mehr als fünf Prozent.

Wendy's: Das Unternehmen meldete einen bereinigten Gewinn von 17 Cents pro Aktie, der einen Cent unter den Schätzungen lag. Auch der Umsatz und die Verkäufe blieben hinter den Prognosen der Analysten zurück. Die Restaurantkette sieht eine negative Auswirkung von höheren Kosten für Lieferungen und Arbeit. Die Aktien rutschten zwischenzeitlich um rund zehn Prozent ab.



Wall-Street-Experte Koch: „Der Aktienmarkt steht unter Druck“

Roblox: Das Unternehmen meldete für sein letztes Quartal einen unerwartet hohen Verlust und einen Umsatz, der hinter den Prognosen der Börse zurückblieb. Roblox, das Spieleplattformen betreibt, rechnet zudem für die absehbare Zukunft mit weiteren Verlusten. Die Aktie stieg aber zeitweise um rund sechs Prozent.

Unity Software: Die Papiere stürzten im Handelsverlauf um mehr als 30 Prozent ab. Der Entwickler von Videospielsoftware gab eine schwächer als erwartete Umsatzprognose ab. Der Quartalsverlust entsprach den Schätzungen, aber der Umsatz lag unter dem Konsens.

Occidental Petroleum: Das Papier steig um zeitweise um knapp drei Prozent, weil der Gewinn des Unternehmens im vergangenen Quartal dank steigender Ölpreise über den Erwartungen lag. Occidental ist der Top-Gewinner unter den S&P 500-Aktien, der Kurs hat sich in diesem Jahr mehr als verdoppelt.

Mehr: Cathie Wood kauft trotz Rekordverlust im April Aktien für 280 Millionen Dollar nach.