Wall Street US-Börsen zeigen sich etwas stabiler nach deutlichen Verlusten am Vortag

Konjunktursorgen lasten weiter auf den Kursen an der Wall Street. Sie steht jetzt an der Schwelle zum Bärenmarkt.

Sorgen vor einer Phase der Stagflation. (Foto: AP) Händler an der New York Stock Exchange

New York Die Stimmung an der Wall Street hellt sich nach deutlichen Verlusten am Vortag am Donnerstag etwas auf. Nachdem die Leitindizes zunächst deutlich im Minus notiert hatten, erholten sich im weiteren Handelsverlauf: Der Dow Jones lag 0,4 Prozent tiefer, der breiter gefasste S&P 500 notierte nahezu unverändert und der Nasdaq lag 0,6 Prozent höher.

Die US-Börsen stehen jetzt an der Schwelle zum Bärenmarkt: Diese Phase beginnt, sobald ein Aktienindex gegenüber seinem Rekordhoch 20 Prozent verliert.

Am Mittwoch hatte die Wall Street den schlechtesten Handel seit zwei Jahren erlebt. Es sei einer der schlechtesten Tage gewesen, an den er sich erinnern könne, twitterte der bekannte Börsenmoderator Jim Cramer Marktbeobachter sind der Auffassung, dass sich diese Entwicklung kurzfristig noch fortsetzen könnte.

