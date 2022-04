Wall Street US-Indizes eröffnen im Plus – Johnson & Johnson erreicht Rekordhoch

James Bullard spricht sich erneut für höhere Zinsen aus. Das würde den Aktienmärkten zusetzen. Im Frühhandel zeigen sich US-Anleger jedoch unbeeindruckt.

Frankfurt Trotz eines erneuten Plädoyers eines führenden US-Notenbankers für drastischere Zinserhöhungen zeigten sich Aktienanleger an der Wall Street in Kauflaune. Der Leitindex Dow Jones legte am Dienstag zum Handelsauftakt um 0,6 Prozent zu. Auch der breiter gefasste S&P 500 lag mit 0,1 Prozent leicht im Plus, während die technologielastige Nasdaq stagnierte.

James Bullard, Chef der Federal Reserve von St. Louis, sprach sich für eine Anhebung des US-Schlüsselsatzes auf 3,5 Prozent bis zum Jahresende und auf dem Weg dahin für Schritte von 0,75 Prozentpunkten aus. Das macht andere Anlagen als Aktien normalerweise attraktiver.

Bei Investoren standen Johnson & Johnson (J&J) im Rampenlicht. Die Papiere des Konsumgüter- und Pharmakonzerns legten um knapp vier Prozent zu und erreichten ein Rekordhoch.

