Wall Street US-Indizes starten nach Wirtschaftsdaten im Plus – Tesla-Aktie legt um mehr als neun Prozent zu

Der Elektroautobauer hat seinen Nettogewinn im vierten Quartal um fast 60 Prozent erhöht. IBM präsentierte hingegen enttäuschende Ergebnisse.

Gute US-Wirtschaftsdaten stimmen die Anleger an der Wall Street optimistisch. (Foto: Reuters) Am Eingang der Börse New York

New York Robuste US-Wirtschaftsdaten und überraschend starke Quartalszahlen von Tesla schieben die Wall Street an. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte zur Eröffnung am Donnerstag 0,1 Prozent höher bei 33.772 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,5 Prozent auf 4036 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq kletterte um 1,3 Prozent auf 11.458 Punkte.

Das US-Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte im vierten Quartal um 2,9 Prozent zu und damit etwas mehr als von Analysten erwartet. Auch die US-Industrie sammelte im Dezember unerwartet viele Aufträge ein. "Seit fast einem Jahr versucht die US-Notenbank Fed, die Zinssätze gerade so weit anzuheben, um die Inflation zu bekämpfen, ohne eine Rezession auszulösen", sagte Richard Flynn, Manager beim Finanzdienstleister Charles Schwab. "Diese Daten deuten darauf hin, dass ihre Bemühungen erfolgreich sind."

