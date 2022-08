Wall Street US-Inflationszahlen beflügeln vor allem Tech-Werte – Tesla-Aktie steigt trotz des Verkaufs von Elon Musk

Die Aktien des Kryptowährungsbörsenbetreibers Coinbase steigen deutlich, obwohl das Unternehmen einen unerwartet hohen Quartalsverlust gemeldet hatte.

US-Unternehmen schufen im Juli 528.000 neue Stellen, gut doppelt so viel wie erwartet. (Foto: AP) Die Wall Street in New York

Frankfurt, New York Mit großer Erleichterung haben US-Anleger auf die nachlassende Teuerungsrate reagiert. Der Dow-Jones-Index sprang zur Eröffnung am Mittwoch um 1,3 Prozent auf 33.215 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 zog 1,7 Prozent auf 4193 Zähler an. Der zuletzt besonders unter Druck geratene technologielastige Nasdaq-Index machte einen Satz von 2,35 Prozent auf 12.787 Punkte.

Die Furcht der Anleger vor einem weiteren XXL-Zinsschritt der US-Notenbank flaute deutlich ab. Ungewöhnlich große Zinsschritte der Fed hatten zuletzt die Börsen belastet und die Furcht vor einer Rezession geschürt.

