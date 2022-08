Wall Street US-Zinsaussichten lasten auf Aktien – Schwaches China-Geschäft belastet Dell-Papiere

Fed-Chef Jerome Powell will den Zinserhöhungskurs der Fed eisern fortsetzen. Die wichtigen Indizes an der Wall Street sacken ab.

Im September könnte die Zentralbank Fed einen weiteren Zinsschritt vornehmen. (Foto: AP) Die Wall Street in New York

Frankfurt, New York Spekulationen auf eine länger anhaltende geldpolitische Straffung sorgen an den Aktienmärkten für Kursverluste. US-Notenbankchef Jerome Powell hat die Finanzmärkte auf einen langen Kampf gegen die ausufernde Inflation eingestimmt. Die Wiederherstellung der Preisstabilität werde für „einige Zeit“ eine restriktive Geldpolitik nötig machen, sagte er am Freitag auf dem Zentralbank-Symposium von Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte fiel daraufhin um 1,3 Prozent auf 32.872 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 und der Index der Technologiebörse Nasdaq notierten bei 4135 und 12.296 Zählern und fielen um 1,5 bzw. zwei Prozent..

Die Äußerungen gelten als deutliches Signal, dass die Federal Reserve (Fed) ihren Zinserhöhungskurs eisern fortsetzen wird und Lockerungen auf absehbare Zeit nicht in Frage kommen. Mehrere US-Währungshüter haben betont, es sei voreilig von den Märkten, Zinssenkungen im kommenden Jahr zu erwarten.

