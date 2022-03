Wall Street Verkaufsdruck an der Wall Street lässt nach – Aktien der Ölkonzerne steigen deutlich

Börse in New York

Nach der jüngsten Talfahrt lässt der Verkaufsdruck an der Wall Street nach. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 legten zur Eröffnung am Dienstag 0,3 Prozent zu, nachdem sie zum Wochenauftakt wegen des Ukraine-Kriegs jeweils drei Prozent abgerutscht waren.

Die Talsohle sei aber noch nicht erreicht, warnte Sam Stovall, Chef-Anlagestratege des Research-Hauses CFRA. Die Rahmenbedingungen hätten sich nicht verändert. Außerdem mache der Umfang der Kursverluste bei den Technologiewerten Anleger nervös. „Dabei hat die US-Notenbank Fed mit ihren Zinserhöhungen noch nicht einmal angefangen.“

Höhere Zinsen entwerten Experten zufolge zukünftige Gewinne dieser wachstumsstarken Firmen. Der Technologie-Index Nasdaq hat im Vergleich zu seinem Hoch vom 19. November mehr als 20 Prozent verloren. Damit gilt er als Teil eines „Bärenmarktes“, in dem mit weiteren Abschlägen gerechnet werden muss.

Daneben verfolgten Investoren aufmerksam die Kurskapriolen an den Rohstoffmärkten. Einem Insider zufolge wollen die USA Erdölimporte aus Russland verbieten. Die US-Ölsorte WTI verteuerte sich daraufhin um gut fünf Prozent auf 125,67 Dollar je Barrel. In ihrem Windschatten gewannen die Aktien von Ölkonzernen wie Exxon , Chevron und Halliburton jeweils etwa zwei Prozent.

Der Preis für das Edelmetall steigt um gut zwei Prozent auf ein Eineinhalb-Jahres-Hoch von 2040,37 Dollar je Feinunze und steuert auf den größten Tagesgewinn seit mehr als einem Jahr zu.

Am Montag rutschte der Dow-Jones-Index zum ersten Mal seit zwei Jahren in den Korrekturbereich, der Nasdaq-Composite-Index fiel in einen Bärenmarkt und der S&P 500 erlebte den schlimmsten Tagesrückgang seit etwa anderthalb Jahren.

Das chronische Defizit in der US-Handelsbilanz ist im Januar so hoch ausgefallen wie noch nie in einem einzigen Monat. Die Importe übertrafen die Exporte um 89,7 Milliarden Dollar, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Im Dezember waren es noch 82,0 Milliarden Dollar.

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat das traditionell hohe Defizit immer wieder als Zeichen dafür gedeutet, dass sein Land von anderen Staaten über den Tisch gezogen werde - und deshalb Handelskonflikte angezettelt, etwa mit China. Am enormen Handelsdefizit hat das allerdings nichts geändert: 2021 übertrafen die Importe die Exporte um mehr als 859 Milliarden Dollar, ein Rekordniveau.

Blick auf weitere Einzelwerte

Biontech: Das Mainzer Unternehmen, das an der Nasdaq-Börse beheimatet ist, weitet seine Zusammenarbeit mit dem US-Biotechkonzern Regeneron bei der Entwicklung von Krebstherapien aus. Die beiden Partner planen eine gemeinsame klinische Studie mit dem Krebsimpfstoff BNT116 von Biontech in Kombination mit dem Krebsmedikament Libtayo von Regeneron zur Behandlung von Patienten mit fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs.

Die Krebsimmuntherapie Libtayo wurde von Regeneron und dem französischen Pharmakonzern Sanofi entwickelt und ist bereits zur Behandlung verschiedener Krebsarten zugelassen, darunter zur Monotherapie für die Erstbehandlung von Erwachsenen mit nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom. Die Biontech-Aktie gab fünf Prozent nach, die von Regeneron 0,7 Prozent.

Dick's Sporting Goods: Die Aktie des Einzelhandelsunternehmens legte 4,7 Prozent zu, nachdem Dick's seine Ergebnisse für das vierte Quartal veröffentlicht hatte. Laut den vom Datenanbieter Refinitiv zusammengestellten Schätzungen übertraf das Unternehmen die Erwartungen. Die Umsätze stiegen um 5,9 Prozent und lagen damit über dem Wert im vierten Quartal 2019 vor der Pandemie.

Apple: Die Aktien des Tech-Giganten gaben 0,4 Prozent nach. Apple hält im Laufe des Tages eine Produktvorstellung ab, und einige Wall Street-Analysten erwarten, dass das Unternehmen ein günstiges iPhone vorstellen wird.

