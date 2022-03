Wall Street Wall Street am Tag vor Fed-Entscheid im Aufwind

Die Anleger erwarten gespannt die Zinsentscheidung der Fed am Mittwoch – die wichtigen Indizes starten im Plus. Airlines überzeugen bei den Einzelwerten.

Die US-Märkte reagieren weiterhin verunsichert. (Foto: Reuters) Börse in New York

Frankfurt, New York Einen Tag vor der erwarteten Zinserhöhung der US-Notenbank hält sich die Wall Street im Plus. Die Leitindizes Dow Jones und S&P 500 steigen zur Eröffnung am Dienstag um jeweils etwa 1,5 Prozent – der Nasdaq kann sogar 2,5 Prozent zulegen

Daneben bereiteten sich Börsianer darauf vor, dass die US-Notenbank den Leitzins am Mittwoch um einen Viertel Prozentpunkt anhebt. „Alles andere wäre eine Überraschung“, sagte Jens Franck, Chef-Portfoliomanager des Vermögensverwalters NordIX. Daher würden Investoren die anschließenden Äußerungen des Fed-Chefs Jerome Powell auf die Goldwaage legen.

„Insbesondere neu hinzukommende Inflationsrisiken, die sich im Zuge der aktuellen geopolitischen Situation gebildet haben, und Risiken für die konjunkturelle Entwicklung dürften durchaus von Belang sein.“ Am Anleihemarkt ließ der Verkaufsdruck vorerst nach. Dadurch fielen die Renditen der zehnjährigen Bonds aus den USA auf 2,13 Prozent, nachdem sie zum Wochenauftakt auf die höchsten Stände seit rund drei Jahren gestiegen waren.

Blick auf weitere Einzelwerte Fluggesellschaften: Zu den Favoriten am US-Aktienmarkt zählten American Airlines, Delta und United, deren Titel sich um die sieben Prozent verteuerten. Einige Fluggesellschaften hatten dank einer robusten Nachfrage ihre Umsatzprognosen angehoben. Dies gleiche die gestiegenen Treibstoffpreise aus, schrieb Analystin Sheila Kahyaoglu von der Investmentbank Jefferies. Außerdem traue sie vor allem Delta zu, höhere Kosten an die Kunden weitergeben zu können.

Moderna: Nach einem starken Anstieg der Covid-19 Fälle in China, fallen die Moderna-Aktien. Sie notieren 2,1 Prozent im Minus. Alibaba: Die Aktien von Alibaba steigen überraschend und notieren 1,3 Prozent im Plus. In den letzten neun Handelssitzungen verloren die Papiere mehr als 27 Prozent. Der chinesische E-Commerce-Riese steht derzeit unter Druck, sowohl aufgrund der Befürchtungen einer Covid-bedingten Konjunkturabschwächung in China, als auch der Gefahr eines möglichen US-Delisting. Vimeo: Vimeo gab bekannt, dass seine Einnahmen im Februar im Vergleich zum Vorjahr um 23 Prozent gestiegen sind. Daraufhin steigen die Aktien um rund zwei Prozent.