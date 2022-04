Wall Street Wall Street dreht zum Handelsschluss ins Plus

Anleger fürchten wegen des Corona-Ausbruchs in China eine sinkende Nachfrage in der Volksrepublik. Geschäftszahlen von Amazon und Microsoft sorgten für zusätzliche Nervosität.

Aufnahme von der Wall Street. (Foto: Reuters) Börse in New York

Frankfurt Die US-Aktienmärkte haben am Montag ihre anfänglich deutlichen Kursverluste im Handelsverlauf in Gewinne verwandelt. Händler begründeten die Erholung mit dem zunehmenden Optimismus, dass die in dieser Woche zur Bekanntgabe anstehenden Quartalszahlen einiger großer US-Technologiekonzerne gut ausfallen werden. Im frühen Handel hatten noch Zins- und Konjunkturängste dominiert. Für Aufsehen sorgte im späten Geschäft die Nachricht, dass Twitter den Widerstand gegen eine Übernahme durch Tech-Milliardär Elon Musk aufgegeben hat.

Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor in der ersten Handelshälfte zeitweise mehr als 3,5 Prozent, ehe er sich kräftig berappelte und ins Plus drehte. Letztlich gewann der US-Leitindex 0,70 Prozent auf 34.049 Punkte. Der marktbreite S&P 500 schloss mit einem Plus von 0,57 Prozent bei 4296 Zählern. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 1,32 Prozent auf 13.533 Punkte.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen