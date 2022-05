Wall Street Wall Street fester – Anleger bangen um Musks Twitter-Deal

Auf Wochensicht steuern die wichtigen Indizes weiterhin auf ein Minus von bis zu vier Prozent zu. Gefragt sind heute Duolingo und Robinhood.

Die Nervosität an den Märkten ist trotz zwischenzeitlicher Erholungstendenzen hoch. (Foto: Reuters) Straßenschild an der Wall Street

New York Die US-Börsen haben sich zum Ausklang einer verlustreichen Börsenwoche erholt gezeigt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte liegt am Freitag 0,7 Prozent höher bei 31.975 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 steigt um 1,3 Prozent auf 3982 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq zeiht um 2,5 Prozent auf 11.650 Punkte an.

Auf Wochensicht steuerten die Indizes dennoch auf ein Minus von bis zu vier Prozent zu. Die Belastungsfaktoren, die die Kurse in den vergangenen Wochen auf Talfahrt geschickt hatten, sind nicht verschwunden: Der Ukrainekrieg tobt weiter, die US-Notenbank Fed ist mitten in einem Zinserhöhungszyklus und China kämpft mit strengen Lockdowns gegen das Wiederaufflammen der Coronavirus-Pandemie.

Einzelwerte im Fokus

Twitter: Aufregung gibt es heute um Twitter, dessen Aktien um elf Prozent einbrechen. Tesla-Chef Elon Musk legte seine 44 Milliarden Dollar schwere Übernahme auf Eis und begründete dies mit noch fehlenden Informationen zur Zahl der Spam- und Falschkonten bei dem Kurznachrichtendienst. Tesla: Die Papiere von Tesla gewinnen sechs Prozent hinzu. „Die Aktien von Tesla reagieren mit einer gewissen Erleichterung auf die Möglichkeit, dass Vorstandschef Musk weniger seiner Anteile verkaufen müsste, um den Kauf von Twitter zu finanzieren, und mehr Zeit hätte, sich auf die Leitung des weltgrößten Elektrofahrzeugherstellers zu konzentrieren“, sagte Ben Laidler, Marktstratege vom Broker eToro. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Affirm Holdings: Affirm meldete einen Quartalsverlust von 19 Cents pro Aktie. Analysten hatten zuvor mit einem Verlust von 51 Cents gerechnet. Der Umsatz des Fintech-Unternehmens übertraf die Prognosen. Affirm hebt daraufhin seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr an und kündigte die Verlängerung seiner laufenden Partnerschaft mit dem E-Commerce-Plattformbetreiber Shopify an. Die Aktie klettert um 30,9 Prozent nach oben. Duolingo: Die Aktien des Sprachsoftwareanbieters steigt um 20,8 Prozent. Zuvor hatte das Unternehmen einen geringeren Quartalsverlust und einen besser als erwarteten Umsatz gemeldet. Die Zahl der aktiven Nutzer, hat laut Duolingo ein Allzeithoch erreicht. Das Unternehmen gab außerdem eine optimistische Umsatzprognose für das laufende Quartal ab. Robinhood Markets: Robinhood steigt um 18,9 Prozent, nachdem Sam Bankman-Fried, der die Kryptowährungsbörse FTX gegründet hat, eine Beteiligung von 7,6 Prozent bekannt gab. Der Kauf macht ihn zum drittgrößten Aktionär des Handelsplattformunternehmens. Figs: Die Aktie des Unternehmens für Gesundheitskleidung stürzt um 26 Prozent ab, nachdem Figs mit seinen jüngsten Quartalsergebnissen die Schätzungen verfehlt und eine schwächer als erwartete Prognose für das Gesamtjahr abgegeben hatte. Mehr: Anlage-Chancen nach der Korrektur: Diese Tech-Aktien sind einen zweiten Blick wert