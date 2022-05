Wall Street Wall Street fester – Bankenwerte im Plus

Die Anleger an der Wall Street schauen optimistisch in die neue Handelswoche. Besonders Aktien von Banken und Arzneimittel-Herstellern sind gefragt.

Sorgen vor Zinserhöhungen belasten die Wall Street. (Foto: AP) New Yorker Börse

Frankfurt, New York An der Wall Street wagen sich die Anleger nach den Verlusten in der alten Woche am Montag wieder an Aktienkäufe heran. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gewinnt im frühen Handel 1,2 Prozent auf 31.623 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 steigt um 1,1 Prozent auf 3944 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq zieht 0,9 Prozent auf 11.461 Punkte an.

Die Aussicht auf steigende Zinsen stützte den Finanzsektor. Papiere der Banken JP Morgan und Goldman Sachs legen bis zu 3,2 Prozent zu. Übernahmespekulationen treiben die Aktien des Cloud-Dienstleisters VMWare um knapp 20 Prozent nach oben. Medienberichten zufolge ist der Chiphersteller Broadcom in Gesprächen, um sich das Unternehmen einzuverleiben. Papiere von Broadcom fallen um knapp fünf Prozent.