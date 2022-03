Wall Street Wall Street schließen im Minus – US-Ölembargo im Blick

Nach dem Kursrutsch am Montag werden einige Anleger wieder kauffreudiger. Doch Experten warnen: Die Talsohle an den Märkten sei noch nicht erreicht.

Die US-Märkte reagieren weiterhin verunsichert. (Foto: Reuters) Börse in New York

Frankfurt, New York

Nach der jüngsten Talfahrt nutzen einige Anleger die Gelegenheit zum Wiedereinstieg in den US-Aktienmarkt. Allerdings bereiteten ihnen die Kurskapriolen an den Rohstoffmärkten im Zusammenhang mit dem russischen Einmarsch in die Ukraine weiterhin Sorgen.

Der US-Standardwerteindex Dow Jones ging 0,6 Prozent tiefer auf 32.632 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq gab 0,3 Prozent auf 12.795 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,7 Prozent auf 4170 Punkte ein.

Aufwärts ging es für die US-Rohölsorte WTI, die sich um 4,4 Prozent auf 124,71 Dollar je Barrel (159 Liter) verteuerte. In ihrem Windschatten gewannen die Aktien von Ölkonzernen wie Exxon, Chevron und Halliburton um bis zu 5,2 Prozent. US-Präsident Joe Biden verbot Erdöl- und Erdgas-Importe aus Russland.

„Solange die USA keine Sekundärsanktionen verhängen und damit andere Länder dazu zwingen, ebenfalls kein Öl aus Russland mehr zu importieren, wäre der Einfluss eines US-Alleingangs unseres Erachtens begrenzt", sagt Commerzbank-Analyst Carsten Fritsch. Die Vereinigten Staaten importierten täglich lediglich 700.000 Barrel Erdöl aus Russland. Insgesamt führt das Land etwa sieben Millionen Barrel pro Tag aus, sieben Prozent des weltweiten Angebots.

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Die „Antikrisen-Währung“ Gold blieb begehrt. Der Preis für das Edelmetall stieg um 2,6 Prozent auf 2050 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm). Die in den USA notierten Titel des Goldschürfers Barrick stiegen daraufhin um bis zu 4,8 Prozent und waren mit 26,07 Dollar so teuer wie zuletzt vor 16 Monaten. Gleichzeitig geriet der Preis für Nickel außer Rand und Band. Das zur Stahl-Herstellung benötigte Metall verbuchte zeitweise einen Rekord-Kurssprung von 111 Prozent und war mit 101.365 Dollar je Tonne so teuer wie nie. Rohstoff-Experte Al Munro vom Brokerhaus Marex machte einen sogenannten Short Squeeze hierfür verantwortlich. Einige Anleger, die auf fallende Kurse gesetzt hätten, seien offenbar vom Ukraine-Krieg auf dem falschen Fuß erwischt worden. Die Metallbörse LME setzte den Handel mit Nickel vorerst aus. Dies bescherte Polymet einen der größten Kurssprünge der Firmengeschichte. Die Aktien des US-Nickelförderers stiegen in der Spitze um mehr als 57 Prozent auf ein Zwölf-Monats-Hoch von 4,78 Dollar. Blick auf weitere Einzelwerte Biontech: Das Mainzer Unternehmen, das an der Nasdaq-Börse beheimatet ist, weitet seine Zusammenarbeit mit dem US-Biotechkonzern Regeneron bei der Entwicklung von Krebstherapien aus. Die beiden Partner planen eine gemeinsame klinische Studie mit dem Krebsimpfstoff BNT116 von Biontech in Kombination mit dem Krebsmedikament Libtayo von Regeneron zur Behandlung von Patienten mit fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs. Die Krebsimmuntherapie Libtayo wurde von Regeneron und dem französischen Pharmakonzern Sanofi entwickelt und ist bereits zur Behandlung verschiedener Krebsarten zugelassen, darunter zur Monotherapie für die Erstbehandlung von Erwachsenen mit nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom. Die Biontech-Aktie stieg nach anfänglichen Verlusten um knapp zwei Prozent, die von Regeneron sank um ein knappes Prozent. Dick‘s Sporting Goods: Die Aktie des Einzelhandelsunternehmens legte 3,5 Prozent zu, nachdem Dick‘s seine Ergebnisse für das vierte Quartal veröffentlicht hatte. Laut den vom Datenanbieter Refinitiv zusammengestellten Schätzungen übertraf das Unternehmen die Erwartungen. Die Umsätze stiegen um zwei Prozent und lagen damit über dem Wert im vierten Quartal 2019 vor der Pandemie. Mehr: Der stark steigende Ölpreis weckt weltweite Rezessionsängste