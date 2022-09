Wall Street Wall Street schließt erneut in der Verlustzone – Apple fast fünf Prozent im Minus

Anleger ziehen sich von der Wall Street zurück, die US-Indizes geben im frühen Handel deutlich nach. Reiseanbieter schwächeln wegen des Sturms „Ian“.

Weil auch viele Geschäfte geschlossen blieben, verbuchten Einzelhändler Kursverluste. (Foto: Reuters) Wall Street in New York

Frankfurt Der mögliche wirtschaftliche Abschwung durch Zinserhöhungen der Notenbank Fed veranlasst weitere Anleger zum Rückzug aus der Wall Street. Der US-Standardwerteindex Dow Jones fiel am Donnerstag um 1,5 Prozent auf 29.226 Punkte. Der S&P 500 schloss auf einem neuen Tiefststand bei 3640,47 Punkten. Der breit gefasste Index verlor am Donnerstag 2,1 Prozent.

Bei der technologielastigen Nasdaq ging es 2,8 Prozent nach unten. Die Bank of America hatte am Donnerstag Apple herabgestuft – was bei dem erfolgsverwöhnten iPhone-Hersteller nur sehr selten passiert.

