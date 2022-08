Wall Street Wall Street schließt leicht im Plus – Einzelhändler Kohl's geht auf Talfahrt

Die wichtigsten US-Indizes beenden den Donnerstag verhalten. Eine Warenhaus-Aktie springt nach oben, ein Einzelhändler sackt ab.

An den Märkten dominiert Unsicherheit. (Foto: Reuters) Börse in New York

New York Die US-Anleger haben sich am Donnerstag erneut zurückgehalten. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Donnerstag 0,1 Prozent höher auf 33.999 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,2 Prozent auf 12.965 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,2 Prozent auf 4283 Punkte zu. Den Börsen gehe nach der Aufholjagd der vergangenen Wochen die Puste aus, sagten Händler. „Wir hatten große Gewinne, der Markt verdaut das zu diesem Zeitpunkt. Im Moment befinden wir uns in einer Warteschleife und einige Leute befürchten, dass wir ein weiteres Tief sehen werden“, sagte Joe Saluzzi, leitender Manager des Segments Handel beim Broker Themis Trading.

