Wall Street Wall Street schließt nach Fed-Protokollen im Plus – Möglicher „Short Squeeze“ beflügelt Gamestop

An der Wall Street steigen die Kurse, nachdem die Fed-Protokolle den bisherigen Kurs der Notenbank bestätigen. Auch der Amoklauf in Texas beschäftigt die Anleger.

Die Anleger an der Wall Street zeigen sich zurückhaltend. (Foto: Reuters) Straßenschild an der Wall Street

Frankfurt Am US-Aktienmarkt hat sich nach zwei turbulenten Handelstagen wieder etwas Zuversicht breitgemacht. Die wichtigsten Indizes schlossen am Mittwoch teils recht deutlich im Plus. Das Protokoll der US-Notenbank zur jüngsten Sitzung des geldpolitischen Ausschusses hatte zumindest nicht die Erwartung geweckt, dass die Fed eine schärfere Gangart als erwartet an den Tag legen wird, um die hohe Inflation zu bekämpfen. Im Gegenteil sahen Börsianer eher Hinweise dafür, dass die Notenbank nach einer ersten Phase größerer Zinserhöhungsschritte zum Jahresende hin einen etwas weniger straffen Kurs einschlagen könnte.

Der Leitindex Dow Jones Industrial ging 0,60 Prozent höher bei 32.120 Punkten aus dem Handel. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,95 Prozent auf 3979 Zähler nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 1,48 Prozent auf 11.944 Punkte.

