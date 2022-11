Wall Street Wall Street schließt nach guten Inflationsdaten im Plus – Geopolitische Entwicklungen bremsen

Die US-Erzeugerpreise sind weniger stark gestiegen als erwartet. Walmart und Home Depot können mit guten Zahlen glänzen. Für Unsicherheit sorgt die Lage im Ukraine-Krieg.

Die Teuerung in den USA war zuletzt nicht so stark ausgefallen wir erwartet. (Foto: Reuters) Wall Street

New York In Erwartung behutsamerer Zinserhöhungen der Notenbank Fed haben die US-Börsen am Dienstag zugelegt. Unbestätigte Berichte über Tote in Polen durch mutmaßlich fehlgeleitete russische Raketen bremsten die Zuwächse im späten Handel aber. Der Dow Jones-Index der Standardwerte schloss 0,2 Prozent höher bei 33.592 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,5 Prozent auf 11.358 Stellen vor. Der breit gefasste S&P 500 stieg um 0,9 Prozent auf 3991 Zähler.

Zwischenzeitlich hatten die Indizes deutlicher im Plus gelegen. Dann aber erklärte am Abend (MEZ) die polnische Feuerwehr, es habe zwei Tote bei einer Explosion in Przewodow nahe der ukrainischen Grenze gegeben. Der polnische Hörfunk-Sender ZET berichtete, Ursache seien zwei verirrte russische Raketen. Die USA erklärten, man könne das nicht bestätigen und Russland wies die Berichte zurück.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen