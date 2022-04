Wall Street Wall Street schließt nach Powell-Rede schwächer – Tesla legt zu

Dank eines Quartalsergebnisses über Markterwartungen legten die Tesla-Aktien um fast zwölf Prozent zu. Analysten lobten den Elektroautobauer.

Aufnahme von der Wall Street. (Foto: Reuters) Börse in New York

Frankfurt Ein Bekenntnis von US-Notenbank-Chef Jerome Powell zu vergleichsweise aggressiven Zins-Schritten hat der Wall Street am Donnerstag Verluste eingebrockt. Powell kündigte auf der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) an: „Ich würde sagen, 50 Basispunkte werden für die Sitzung im Mai auf dem Tisch liegen.“ Nach einem bis dahin eher richtungslosen Verlauf schlossen die wichtigsten Indizes in New York im Minus. Auch starke Geschäftszahlen von Firmen wie Tesla konnten den Rückgang nur eindämmen.

Der Dow Jones verlor 1,1 Prozent auf 34.793 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab 2,1 Prozent auf 13.175 Stellen nach und der breit gefasste S&P 500 büßte 1,5 Prozent auf 4394 Zähler ein.

