Wall Street Wall Street zum Wochenstart kaum verändert – Nvidia trübt die Stimmung

Die jüngsten Arbeitsmarktdaten können die Konjunktursorgen der Investoren nur etwas lindern. Die Anleger bleiben vorsichtig. Gefragt sind aber Autowerte.

US-Unternehmen schufen im Juli 528.000 neue Stellen, gut doppelt so viel wie erwartet. (Foto: AP) Die Wall Street in New York

Frankfurt, New York An der Wall Street haben sich am Montag die drei wichtigsten Indizes kaum verändert. Nachdem zum Handelsauftakt die Börsenbarometer um ein Prozent zulegten, gaben sie die Gewinne nahezu vollständig wieder ab. Zunächst hielt sich die Zuversicht, die positiven Arbeitsmarkt-Daten der vergangenen Woche könnten ein Zeichen dafür sein, dass die Wirtschaft den erwarteten deutlichen Zinserhöhungen der US-Notenbank widerstehen könnte. Danach richtete sich der Fokus vieler Investoren jedoch auf die am Mittwoch erwarteten Verbraucherpreisdaten. Dann hoffen sie abschätzen zu können, wie die Fed in ihrem Kampf gegen die Inflation fortsetzen wird.

Der Standardwerte-Index Dow Jones verbesserte sich um 29 Punkte oder 0,09 Prozent auf 31.833 Zähler. Der technologielastige Nasdaq gab 0,1 Prozent auf 12.644 Punkte nach und der breit gefasste S&P 500 büßte 0,1 Prozent auf 4.140 Punkte ein.

