Wall Street Zinsängste drücken Wall Street weiter nach unten

Frankfurt, New York Die zerplatzten Spekulationen auf ein abnehmendes Tempo bei Zinserhöhungen setzt die Wall Street weiter unter Druck. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte sowie der breiter gefasste S&P 500 geben zur Eröffnung am Montag rund 0,8 Prozent auf 32.032 beziehungsweise 4024 Zähler nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq geht ein Prozent auf 12.021 Punkte in die Knie.

US-Notenbankchef Jerome Powell hatte auf dem Zentralbank-Symposium von Jackson Hole die Finanzmärkte am Freitag auf eine längere Serie deutlicher Zinserhöhungen eingestimmt und die Aktienmärkte damit auf Talfahrt geschickt.

Die gestiegene Verunsicherung der Anleger ließ sich auch an dem als Angstmesser der Wall Street bekannten Volatilitätsindex ablesen, der auf ein Sieben-Wochen-Hoch kletterte. Technologie-Schwergewichte wie Apple, Microsoft und Tesla gaben im frühen Handel in der Spitze zwischen bis zu 2,1 Prozent nach.

